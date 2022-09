Vince Russo: Dakota Kai e Iyo Ski? Zero interesse per loro, non riesco neanche a distinguerle!” (Di martedì 13 settembre 2022) Come sappiamo Vince Russo è note per le sue esternazioni piuttosto dirette che però nella maggior parte dei casi non trovano d’accordo chi le ascolta. L’ex writer parla senza peli sulla lingua e lo ha fatto anche con riferimento a Dakota Kai e Iyo Ski che affiancano Bayley nella stable Damage CTRL. Ieri notte a Raw, le due hanno conquistato i titoli di coppia femminili strappandoli a Raquel Rodriguez ed Aliyah. Russo non ha speso belle parole per le neo campionesse, affermando che ha Zero interesse verso di loro. “Non le distinguo nemmeno!” Parlando ai microfono del podcast “Legion Of Raw”, l’ex writer Vince Russo non ha speso parole di apprezzamento per le neo campionesse di coppia Dakota ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 13 settembre 2022) Come sappiamoè note per le sue esternazioni piuttosto dirette che però nella maggior parte dei casi non trovano d’accordo chi le ascolta. L’ex writer parla senza peli sulla lingua e lo ha fatto anche con riferimento aKai e Iyoche affiancano Bayley nella stable Damage CTRL. Ieri notte a Raw, le due hanno conquistato i titoli di coppia femminili strappandoli a Raquel Rodriguez ed Aliyah.non ha speso belle parole per le neo campionesse, affermando che haverso di. “Non le distinguo nemmeno!” Parlando ai microfono del podcast “Legion Of Raw”, l’ex writernon ha speso parole di apprezzamento per le neo campionesse di coppia...

