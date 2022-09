Viaggio tra le bellezze di Ottaviano, Quindici e Nola: al via l’XI edizione di SettembrArte (Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiGiunge all’XI edizione SettembrArte, l’iniziativa di promozione culturale organizzata dall’Ufficio per i Beni culturali della Diocesi di Nola e dall’Associazione culturale Meridies – ideatrice dell’iniziativa – che quest’anno renderà protagonisti tre comuni del territorio diocesano. Tre le giornate in cui è articolata l’edizione. La prima si svolgerà il 18 settembre a Ottaviano e sarà dedicata alla scoperta della Chiesa di San Michele che custodisce, tra le altre opere, dipinti provenienti dalla collezione medicea, e dell’Oratorio di Santa Maria Visita Poveri, vero scrigno di arte devota. Il 25 settembre, invece, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, la Chiesa di Maria Santissima delle Grazie e la Chiesa di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiGiunge al, l’iniziativa di promozione culturale organizzata dall’Ufficio per i Beni culturali della Diocesi die dall’Associazione culturale Meridies – ideatrice dell’iniziativa – che quest’anno renderà protagonisti tre comuni del territorio diocesano. Tre le giornate in cui è articolata l’. La prima si svolgerà il 18 settembre ae sarà dedicata alla scoperta della Chiesa di San Michele che custodisce, tra le altre opere, dipinti provenienti dalla collezione medicea, e dell’Oratorio di Santa Maria Visita Poveri, vero scrigno di arte devota. Il 25 settembre, invece, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, la Chiesa di Maria Santissima delle Grazie e la Chiesa di ...

vaticannews_it : Al via il 38mo viaggio apostolico di #PapaFrancesco, meta #Kazakhstan: ponte tra Europa e Asia. L'aereo papale arri… - _Carabinieri_ : Roma: riapre il Museo Storico dei #Carabinieri con una mostra che racconta il Carlo Alberto dalla Chiesa uomo e ser… - PProibite : @Alike75597424 ..lo libero quando torno a contatto con il reale, quando il mio viaggio ad occhi chiusi, persa tra i… - ghianiangie2 : Caffè Letterari: San Brandano: un viaggio tra cultura ed epica celtica - memicommenta : non so nemmeno se tra università (esclusivamente in presenza e senza registrazioni aggiungo) che entro la mattina e… -