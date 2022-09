Var, la classifica-choc: come ha stravolto (in peggio) la Serie A (Di martedì 13 settembre 2022) La Juve penalizzata contro la Salernitana per colpa del Var. E tra le big è quella maggiormente colpita, come riportano i dati in un approfondimento di Repubblica. La prima volta che arrivò in A nel 2017, la tecnologia è intervenuta per dare un rigore contro la Juve e dal quel momento la storia si è ripetuta spesso. Se la logica suggerisce che episodi a favore e contro per una squadra si equilibrino, non è così per tutte. Sì per Roma (28 chiamate a favore e 29 contro), Milan (35 pro e 32 sfavorevoli), Samp (32 e 32), ma non per i bianconeri: 44 interventi a sfavore contro i 23 review che hanno fatto sorridere i tifosi. Un saldo in "negativo" di 21 episodi. Napoli la più aiutata dal Var Il Napoli, a sorpresa, è la più aiutata dal Var: 41 chiamate che hanno rovesciato favorevolmente la decisione arbitrale, solo 22 contro. Discorso simile per Inter e Lazio, anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) La Juve penalizzata contro la Salernitana per colpa del Var. E tra le big è quella maggiormente colpita,riportano i dati in un approfondimento di Repubblica. La prima volta che arrivò in A nel 2017, la tecnologia è intervenuta per dare un rigore contro la Juve e dal quel momento la storia si è ripetuta spesso. Se la logica suggerisce che episodi a favore e contro per una squadra si equilibrino, non è così per tutte. Sì per Roma (28 chiamate a favore e 29 contro), Milan (35 pro e 32 sfavorevoli), Samp (32 e 32), ma non per i bianconeri: 44 interventi a sfavore contro i 23 review che hanno fatto sorridere i tifosi. Un saldo in "negativo" di 21 episodi. Napoli la più aiutata dal Var Il Napoli, a sorpresa, è la più aiutata dal Var: 41 chiamate che hanno rovesciato favorevolmente la decisione arbitrale, solo 22 contro. Discorso simile per Inter e Lazio, anche ...

tuttoatalanta : La classifica VAR: per la Juventus 44 interventi contro, al Napoli 41 correzioni a favore - Michele12565598 : RT @pauloflorenz: Non solo si è aumentato da SOLO lo stipendio, ma prende sottogamba lo SCANDALO del VAR da cui dipendono i punti in classi… - Frra_Roma : RT @ReteSport: ? Toc toc @SerieA se per caso non avete troppo da fare con le telecamere del #VAR e qualche fondo sui diritti televisivi, po… - 00Zucchi : RT @JuveVinciPerMe: Classifica squadre in base alle decisioni favorevoli/contrarie del #VAR che non sempre ha a disposizione immagini perfe… - sergiolamartina : RT @JuveVinciPerMe: Classifica squadre in base alle decisioni favorevoli/contrarie del #VAR che non sempre ha a disposizione immagini perfe… -