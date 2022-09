Totti, l'amico Alex Nuccetelli torna di nuovo a I fatti vostri e lancia una frecciatina a Mediaset: cosa afferma (Di martedì 13 settembre 2022) Alex Nuccetelli, amico e PR di Francesco Totti, dopo l'ospitata da Salvo Sottile ha annunciato il suo ritorno in televisione, ancora a I fatti vostri, senza risparmiare una frecciatina diretta a ... Leggi su leggo (Di martedì 13 settembre 2022)e PR di Francesco, dopo l'ospitata da Salvo Sottile ha annunciato il suo ritorno in televisione, ancora a I, senza risparmiare unadiretta a ...

stanzaselvaggia : L’intervista di Totti è un misto di rancore, indiscrezione, autogossip, mancanza di rispetto per Ilary, sua moglie… - infoitcultura : Totti, cosa dichiara l’amico sui tre figli: cosa dovrebbe fare Ilary per il loro bene - infoitcultura : I fatti vostri, l’amico di Totti torna di nuovo oggi e lancia frecciatina a Mediaset - AngoloDV : Totti e Ilary, l'amico rivela: 'Ecco quando Noemi s'è inserita'(FOTO) #totti #tottiblasi #noemibocchi… - SilviaPietrant5 : Inoltre, una tattica consumata da tempo.Questa di Totti. Non mostra il suo volto.Nascosto dietro le parole che affi… -