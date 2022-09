(Di martedì 13 settembre 2022) Riportiamo di seguito ledella sfida tra, valida per la seconda giornata del gruppo D. Ottima partenza per i lusitani che nel primo match hanno vinto 0-3 a Francoforte contro l’Eintracht grazie alle reti di Marcus Edwards, Francisco Trincão e Nuno Santos. Proprio l’autore del vantaggio, curiosamente, è cresciuto nel vivaio delma non ha collezionato presenze in Premier League, passando al Vitoria Guimarães nel 2019. Con questa maglia ha collezionato 20 gol in 96 partite, e a gennaio 2022 è passato allo. I lusitani proveranno a raggiungere gli ottavi di finale come nella scorsa stagione, quando hanno raggiunto la fase ad eliminazione diretta per la prima volta dopo 13 anni. La fase a gironi è ...

11contro11 : Sporting Lisbona-#Tottenham, le formazioni ufficiali #SportingLisbona #ChampionsLeague #11contro11 - DavideWinnie : #SportingLisbona-#Tottenham scopri dove vedere la #ChampionsLeague - tuttointer24 : Inter, equivoco Joao Mario: lo Sporting Lisbona chiede 30 milioni di euro ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala - CalcioPillole : Antonio #Conte, tecnico del #Tottenham, ha parlato in conferenza prima della gara contro lo #SportingLisbona in… - periodicodaily : Sporting Lisbona vs Tottenham Hotspur – pronostico e possibili formazioni #13settembre #championsleague -

Commenta per primo Non solo l'Inter in campo in questo martedì, in campo altri sei incontri validi per la 2ª giornata della fase a gironi della Champions League. Alle 18.45 aloe il Tottenham di Conte si giocano il primato del gruppo D. Alle 21 , le altre partite. Gli occhi sono tutti sull'Allianz Arena di Monaco di Baviera, dove si disputa l'altra gara ...DIRETTATOTTENHAM: I TESTA A TESTA Non ci sono precedenti per quanto riguarda la diretta diTottenham che dunque rappresenta un inedito assoluto non solo per la Champions League ma proprio per il calcio in generale. L'unica volta che le due squadre si sono affrontate risale ...Alle 18:45 scendono in campo, nel Gruppo D di Champions League, Sporting CP di Lisbona e Tottenham. Di seguito le formazioni ufficiali. Sporting CP (3-4-2-1): Adan; Inacio, Coates, Reis; ...Diretta Sporting Lisbona Tottenham streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la Champions League.