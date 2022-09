Smart working, proroga fino al 31 dicembre per lavoratori fragili e i genitori con figli con meno di 14 anni (Di martedì 13 settembre 2022) I lavoratori fragili e chi ha figli con meno di quattordici anni potranno riprendere a lavorare in Smart working, anche senza un accordo con il datore di lavoro. È una delle novità contenute nel decreto Aiuti-bis. Il lavoro agile è prolungato quindi fino al prossimo 31 dicembre, dopo che era stato interrotto nei mesi estivi a causa di mancanza di copertura economica. Come funziona – La regolamentazione del lavoro a distanza, una volta che il decreto sarà trasformato in legge, è la stessa che era in vigore fino allo scorso 31 luglio. Sono due, quindi, i limiti posti al ricorso allo Smart working: la prestazione professionale deve essere compatibile con il lavoro agile e, in caso di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Ie chi hacondi quattordicipotranno riprendere a lavorare in, anche senza un accordo con il datore di lavoro. È una delle novità contenute nel decreto Aiuti-bis. Il lavoro agile è prolungato quindial prossimo 31, dopo che era stato interrotto nei mesi estivi a causa di mancanza di copertura economica. Come funziona – La regolamentazione del lavoro a distanza, una volta che il decreto sarà trasformato in legge, è la stessa che era in vigoreallo scorso 31 luglio. Sono due, quindi, i limiti posti al ricorso allo: la prestazione professionale deve essere compatibile con il lavoro agile e, in caso di ...

