Regina Elisabetta: fila di 30 ore per salutare la sovrana (Di martedì 13 settembre 2022) Londra si prepara ad accogliere il feretro della Regina Elisabetta, tra norme di sicurezza straordinarie e una fila di più di cinque chilometri per renderle omaggio Leggi su vanityfair (Di martedì 13 settembre 2022) Londra si prepara ad accogliere il feretro della, tra norme di sicurezza straordinarie e unadi più di cinque chilometri per renderle omaggio

albertoangela : Dopo la scomparsa della Regina Elisabetta II, stasera @RaiUno ripropone la puntata di #Ulisse realizzata per il suo… - Tommasocerno : Grande rispetto per la regina Elisabetta però sentir parlare di re e di sudditi e di inchini e gente in ginocchio fa spavento nel 2022 - GiovaQuez : Russia, Bielorussi e Birmania sono stati esclusi, per volere del governo britannico, dagli inviti ai funerali della regina Elisabetta II - quelmarcel : Fu restituito alla Royal Family nel 1947 in occasione delle nozze d'argento di Re Giorgio VI e della Regina Elisabetta. - MagaMago1731 : RT @ultimenotizie: La #Russia è stata esclusa senza sorprese, per volere del governo britannico, dagli inviti al solenne funerale di Stato… -