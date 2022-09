Perché non funziona Facebook oggi 13 settembre, app continua ad interrompersi con richiesta login (Di martedì 13 settembre 2022) Ci sono delle importanti anomalie per il social del social: non funziona Facebook oggi 13 settembre per un numero non trascurabile di utenti che ne utilizzano la relativa app. Non si tratta di un vero e proprio down ma di un’anomalia circoscritta e comunque fastidiosa con l’app appunto che continua ad interrompersi. Cerchiamo dunque di capire quale sia la vera natura delle difficoltà in corso, visto che queste sembrerebbero interessare solo una specifica categoria di iscritti. La natura dei problemi In che modo non funziona Facebook in queste ore? Quello che accade all’app social è che continua ad interrompersi, nonostante i molteplici tentativi di accesso. In particolar modo, se si prova ad aprire il proprio ... Leggi su optimagazine (Di martedì 13 settembre 2022) Ci sono delle importanti anomalie per il social del social: non13per un numero non trascurabile di utenti che ne utilizzano la relativa app. Non si tratta di un vero e proprio down ma di un’anomalia circoscritta e comunque fastidiosa con l’app appunto chead. Cerchiamo dunque di capire quale sia la vera natura delle difficoltà in corso, visto che queste sembrerebbero interessare solo una specifica categoria di iscritti. La natura dei problemi In che modo nonin queste ore? Quello che accade all’app social è chead, nonostante i molteplici tentativi di accesso. In particolar modo, se si prova ad aprire il proprio ...

gippu1 : Non entro nel merito di questa prima pagina, perché editori e direttori hanno il diritto-dovere di pensare al titol… - CarloCalenda : Formigli mi fa commentare la Brambilla invece di Piombino, De Gregorio sostiene che siamo di destra a prescindere,… - marattin : Per uscire dai guai,M5S dice che non stanno bloccando nulla perché “il DL è da settimane in Gazzetta Ufficiale”. Do… - Luigi07091973 : @dottorbarbieri Perché non si PROPENE di chiudere gli Stadi e strutture sportive , non c'è bisogno di Consumo che n… - njnoiz : @putino Non si sa nulla sulle perdite ucraine perché l'ucraina non fornisce i dati Si può fare una stima in base a… -