Meloni: ho imparato più come cameriera che stando in Parlamento (Di martedì 13 settembre 2022) Criticando il reddito di cittadinanza, la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha affermato - ospite di un evento organizzato da Cna (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e ...

Max_Stirling : Scorsa legislatura: Conte1->Salvini dentro, Berlusconi e Meloni fuori Conte2->tutti e tre fuori Draghi->Salvini e B… - massimostella : RT @ClaudioFerlan: THREAD. Meloni afferma di avere imparato dal cristianesimo la laicità dello Stato. Vedi come uno si impegna per un paio… - marcmond74 : RT @ClaudioFerlan: THREAD. Meloni afferma di avere imparato dal cristianesimo la laicità dello Stato. Vedi come uno si impegna per un paio… - 2015tiziana : @BimbePeppe Vero . Ma tanto gli elettori di Meloni non sono in grado di capire . Lei si sforza di essere moderata e… - AndreaRovigatti : RT @ClaudioFerlan: THREAD. Meloni afferma di avere imparato dal cristianesimo la laicità dello Stato. Vedi come uno si impegna per un paio… -