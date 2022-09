L'Empoli fissa il prezzo per Parisi (Di martedì 13 settembre 2022) Fabiano Parisi sarà uno dei protagonisti delle prossime sessioni di calciomercato. La Fiorentina, l'Inter e la Juventus sono in prima... Leggi su calciomercato (Di martedì 13 settembre 2022) Fabianosarà uno dei protagonisti delle prossime sessioni di calciomercato. La Fiorentina, l'Inter e la Juventus sono in prima...

sportli26181512 : L'Empoli fissa il prezzo per Parisi: Fabiano Parisi sarà uno dei protagonisti delle prossime sessioni di calciomerc… - fossi_la : @Sissy2396 @Manilanazzaro #BASTA CHE STEFANIA CARTA VIA DELLA NOCE N 12 EMPOLI FI STIA FISSA IN PSICHIATRIA STACCAT… -