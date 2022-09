Kvaratskhelia, dal basket al Maradona: un georgiano per sognare (Di martedì 13 settembre 2022) Non era per nulla facile sostituire lo storico capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, con un giovane sconosciuto venuto dalla Georgia, ma con Kvicha Kvaratskhelia gli azzurri hanno fatto centro. Il baby fenomeno con la maglia numero 77 e con Cristiano Ronaldo come idolo è già riuscito a prendersi, solo in una manciata di partite, il cuore della piazza partenopea. Cristiano Giuntoli ci ha visto decisamente giusto con lui, e nelle sapienti mani di Luciano Spalletti sta decisamente prendendo forma un futuro campione. La carriera di Kvaratskhelia fino a qui Comincia a tirare i primi calci ad un pallone nelle giovanili della Dinamo Tbilisi, squadra della sua città, con la quale esordirà poi tra i professionisti il 29 settembre 2017. Il direttore generale della squadra, Zaza Dolidze, lo descrive come “un ragazzo talentuoso. Ha un carattere aperto ed è ... Leggi su zon (Di martedì 13 settembre 2022) Non era per nulla facile sostituire lo storico capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, con un giovane sconosciuto venuto dalla Georgia, ma con Kvichagli azzurri hanno fatto centro. Il baby fenomeno con la maglia numero 77 e con Cristiano Ronaldo come idolo è già riuscito a prendersi, solo in una manciata di partite, il cuore della piazza partenopea. Cristiano Giuntoli ci ha visto decisamente giusto con lui, e nelle sapienti mani di Luciano Spalletti sta decisamente prendendo forma un futuro campione. La carriera difino a qui Comincia a tirare i primi calci ad un pallone nelle giovanili della Dinamo Tbilisi, squadra della sua città, con la quale esordirà poi tra i professionisti il 29 settembre 2017. Il direttore generale della squadra, Zaza Dolidze, lo descrive come “un ragazzo talentuoso. Ha un carattere aperto ed è ...

areanapoliit : #Kvratskhelia dal barbiere, nuovo look per il talento georgiano - HyboriaLeague : Con l'arrivo di Lukaku e Kvaratskhelia i campioni in carica di OPHIR sono quasi obbligati a ripetersi. Ecco la ros… - sportli26181512 : Napoli-Spezia 1-0, le pagelle: Una rete di Giacomo Raspadori al minuto 89 regala al Napoli un prezioso successo sul… - Jorginhismo : @Jimmy_Lib_ @Fraudon3punto0 @simodihno2 Insigne però tirava tantissimo senza motivo, e io sono uno di quelli che lo… - Cinematic_RaFF0 : Intrigato dal vedere #Elmas mezz'ala dal primo minuto ma soprattutto da #kvaratskhelia e #Raspadori lì davanti.… -