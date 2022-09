Intervista a Carlo Calenda nella puntata di “Fuori dal coro”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 13 settembre 2022) Tra i temi del 13 settembre i ritardi del Governo nell’affrontare la crisi energetica, la vaccinazione per i guariti da Covid-19 Mediaset –dal–Martedì 13 settembre, in prima serata su Retequattro, nel nuovo appuntamento con “dal”, Mario Giordano intervisterà. Nel corso della, un’analisi sui ritardi del Governo nell’affrontare la crisi energetica e sui problemi burocratici relativi alla riattivazione delle piattaforme per l’estrazione del gas nel Mar Adriatico e degli impianti fotovoltaici sul territorio italiano. Spazio, inoltre, a un’analisi sugli studi in merito alla vaccinazione per i guariti da Covid-19 e a un’inchiesta sul business dell’immigrazione. Infine, nuovi casi di occupazioni abusive di case e un focus sui ...