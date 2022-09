Inter, Gazzetta: “Skriniar un silenzio di tomba sul mercato” (Di martedì 13 settembre 2022) Inter, Gazzetta- Come riporta ad oggi la Gazzetta, Skriniar ha davvero messo in chiaro le cose sul suo futuro, ma lasciando porte aperte. ” Milan Skriniar ha finalmente proferito parola. Ma, come spesso capita, è più il non detto che il detto a far pensare: niente allarmismi, certo, ma la spia di una situazione in divenire attorno al suo contratto che muore il 30 giugno 2023. Il difensore slovacco ha spazzato in tribuna, quando poteva raccontare della sua strana estate con la valigia, sospesa tra la naturale voglia di giocare assieme a Messi e Mbappé e il desiderio altrettanto forte di rimanere a Milano. Così dalla sua bocca sono uscite poche parole laconiche nella conferenza di vigilia prima della sfida al Viktoria Plzen, a cui assisteranno anche amici e parenti dal vicino confine slovacco: «Non ho ... Leggi su seriea24 (Di martedì 13 settembre 2022)- Come riporta ad oggi laha davvero messo in chiaro le cose sul suo futuro, ma lasciando porte aperte. ” Milanha finalmente proferito parola. Ma, come spesso capita, è più il non detto che il detto a far pensare: niente allarmismi, certo, ma la spia di una situazione in divenire attorno al suo contratto che muore il 30 giugno 2023. Il difensore slovacco ha spazzato in tribuna, quando poteva raccontare della sua strana estate con la valigia, sospesa tra la naturale voglia di giocare assieme a Messi e Mbappé e il desiderio altrettanto forte di rimanere a Milano. Così dalla sua bocca sono uscite poche parole laconiche nella conferenza di vigilia prima della sfida al Viktoria Plzen, a cui assisteranno anche amici e parenti dal vicino confine slovacco: «Non ho ...

Gazzetta_it : #Skriniar gela l'#Inter: 'Non voglio parlare del contratto' - Gazzetta_it : Oggi in #primapagina il #Milan in vetta, l'#Inter che respira e Monza che sogna per la #Ferrari - lo_scettico_ : RT @DonDie_Sospeso: @Gazzetta_it Ma dico io, come cazzo si fa a decidere di far scrivere articoli palesemente in malafede che riguardano l'… - InterHubOff : ??Di fronte ci sono due mondi diversi e distanti. L’Inter ha una rosa che - dice @TMit_news - vale 604mln di euro, i… - InterHubOff : ?? Un anno fa l’Inter andò a giocare in Transnistria contro lo Sheriff con lo stesso bisogno di 3 punti che c’è oggi… -