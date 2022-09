Infortunio Dodò, la Fiorentina rischia di perderlo per un mese (Di martedì 13 settembre 2022) Dodò, terzino della Fiorentina, ha riportato un Infortunio al gemello mediale della gamba destra: stop possibile di un mese Tegola in casa Fiorentina. Il terzino Dodò, nell’ultima gara contro il Bologna, ha rimediato un Infortunio al gemello mediale della gamba destra. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, lo stop dovrebbe essere di un mese per l’esterno brasiliano. Una brutta notizia, se confermata, per i viola. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 settembre 2022), terzino della, ha riportato unal gemello mediale della gamba destra: stop possibile di unTegola in casa. Il terzino, nell’ultima gara contro il Bologna, ha rimediato unal gemello mediale della gamba destra. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, lo stop dovrebbe essere di unper l’esterno brasiliano. Una brutta notizia, se confermata, per i viola. L'articolo proviene da Calcio News 24.

occhio_notizie : Assenza pesante per la #Fiorentina di #Italiano: quando rientrerà #Dodo? - TuttoFanta : ??#FIORENTINA: per #Dodo l'infortunio al gemello mediale lo terrà fuori almeno un mese ?? - aangariswant : RT @AllRoundLazio: ??| Tegola in casa #Fiorentina. Il terzino Dodò, nell'ultima gara contro il Bologna, ha rimediato un infortunio al gemell… - AllRoundLazio : ??| Tegola in casa #Fiorentina. Il terzino Dodò, nell'ultima gara contro il Bologna, ha rimediato un infortunio al g… - LazioNews_24 : Infortunio #Dodò, il terzino della #Fiorentina a rischio per la #Lazio -

Inter, infortunio Lukaku: controlli ok ma il belga tornerà dopo la sosta Sei partite senza Big Rom A causa dell'infortunio Lukaku ha saltato 3 partite in Serie A (contro ... la Fiorentina rischia di dover fare a meno di Dodò per diverso tempo: il terzino brasiliano infatti ... Fiorentina, per Dodò uno stop di almeno due settimane - Sport - Calcio - lanazione.it Infortunio muscolare per il giocatore ... Sei partite senza Big Rom A causa dell'Lukaku ha saltato 3 partite in Serie A (contro ... la Fiorentina rischia di dover fare a meno diper diverso tempo: il terzino brasiliano infatti ...muscolare per il giocatore ...