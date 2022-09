Iervolino: «Se la Juve vuole rigiocare per noi non c’è problema» (Di martedì 13 settembre 2022) “Errore arbitrale in Juventus-Salernitana? Se i bianconeri vogliono rigiocarla per noi non c’è problema”. Lo ha detto il presidente della Salernitana Danilo Iervolino, intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, tornando così sulla gara di domenica per quanto riguarda l’errore arbitrale sul gol del 3-2 dei bianconeri al 95?, annullato dal direttore di gara Marcenaro, a L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 13 settembre 2022) “Errore arbitrale inntus-Salernitana? Se i bianconeri vogliono rigiocarla per noi non c’è”. Lo ha detto il presidente della Salernitana Danilo, intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, tornando così sulla gara di domenica per quanto riguarda l’errore arbitrale sul gol del 3-2 dei bianconeri al 95?, annullato dal direttore di gara Marcenaro, a L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

