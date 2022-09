Giornate Nazionali dei Castelli in Campania: si parte da Ceppaloni (Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti Il castello di Ceppaloni, collocato a pochi chilometri dal capoluogo di provincia Benevento, apre come evento principale le Giornate Nazionali dei Castelli in Campania, il 17 e 18 settembre. Durante entrambe le Giornate sarà possibile partecipare a visite guidate che permetteranno di visitare il Castello partendo dal suo suggestivo borgo ed approfondire la storia e l’architettura del monumento con il supporto di studiosi locali. Contestualmente si scopriranno anche le valenze naturalistiche del territorio accompagnati dalle legende che legano Ceppaloni al mito delle “streghe”. Per l’occasione gli ambienti del Castello ospiteranno mostre d’arte, di fotografia ed esposizione di mobili antichi. Mentre, per ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti Il castello di, collocato a pochi chilometri dal capoluogo di provincia Benevento, apre come evento principale ledeiin, il 17 e 18 settembre. Durante entrambe lesarà possibilecipare a visite guidate che permetteranno di visitare il Castellondo dal suo suggestivo borgo ed approfondire la storia e l’architettura del monumento con il supporto di studiosi locali. Contestualmente si scopriranno anche le valenze naturalistiche del territorio accompagnati dalle legende che leganoal mito delle “streghe”. Per l’occasione gli ambienti del Castello ospiteranno mostre d’arte, di fotografia ed esposizione di mobili antichi. Mentre, per ...

