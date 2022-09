Genoa, Zangrillo: «Massima stima con Blessin» (Di martedì 13 settembre 2022) Le parole del presidente del Genoa Alberto Zangrillo su Blessing: «Massima stima nei suoi confronti, non è in discussione» Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, ha parlato in occasione del ventennale della scomparsa di Fabrizio Gorin. Di seguito le sue parole sul tecnico dei rossoblu, Blessin. «Tra me e Blessin c’è Massima stima e fiducia. Era consapevole che la sfida a Palermo non è andata come ci si aspettava ma dire questo non vuole dire metterlo in discussione. Siamo alla quinta partita e io sono assolutamente certo che miglioreremo. Ho condiviso con lui anche alcuni argomenti, gli ho espressamente detto che noi non stiamo giocando per entrare nei play off noi stiamo giocando per vincere ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 settembre 2022) Le parole del presidente delAlbertosug: «nei suoi confronti, non è in discussione» Alberto, presidente del, ha parlato in occasione del ventennale della scomparsa di Fabrizio Gorin. Di seguito le sue parole sul tecnico dei rossoblu,. «Tra me ec’èe fiducia. Era consapevole che la sfida a Palermo non è andata come ci si aspettava ma dire questo non vuole dire metterlo in discussione. Siamo alla quinta partita e io sono assolutamente certo che miglioreremo. Ho condiviso con lui anche alcuni argomenti, gli ho espressamente detto che noi non stiamo giocando per entrare nei play off noi stiamo giocando per vincere ...

