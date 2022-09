Europa League, Petrescu dirige Roma-Helsinki. Midtjtylland-Lazio a Dabanovic (Di martedì 13 settembre 2022) La Uefa ha diramato le designazioni arbitrali per i match di Europa e Conference League. Radu Petrescu dirigerà la gara tra Roma ed Helsinki, valevole per la seconda giornata della fase a giorni di Europa League, in programma giovedì alle 21.00 allo Stadio Olimpico. Il direttore di gara, di origine rumena, arbitrò l’ottavo di ritorno di Conference tra Roma e Vitesse, terminato 1-1 e che garantì il passaggio del turno ai capitolini. Al Var ci saranno Pol van Boekel (Olanda) e Bastian Dankert (Germania). Il montenegrino Nikola Dabanovic sarà il direttore di gara di Midtjylland-Lazio. Nessun precedente con le due squadre. Djukic e Todorovic gli assistenti, Boskovic il quarto ufficiale, mentre al Var ci ... Leggi su sportface (Di martedì 13 settembre 2022) La Uefa ha diramato le designazioni arbitrali per i match die Conference. Radurà la gara traed, valevole per la seconda giornata della fase a giorni di, in programma giovedì alle 21.00 allo Stadio Olimpico. Il direttore di gara, di origine rumena, arbitrò l’ottavo di ritorno di Conference trae Vitesse, terminato 1-1 e che garantì il passaggio del turno ai capitolini. Al Var ci saranno Pol van Boekel (Olanda) e Bastian Dankert (Germania). Il montenegrino Nikolasarà il direttore di gara di Midtjylland-. Nessun precedente con le due squadre. Djukic e Todorovic gli assistenti, Boskovic il quarto ufficiale, mentre al Var ci ...

