"Democrazia? No, oggi...": la dittatura dei magistrati, Berlusconi ad alzo zero (Di martedì 13 settembre 2022) Silvio Berlusconi lancia la scalata finale della campagna elettorale di Forza Italia collegandosi con Nicola Porro a Quarta Repubblica. Il Cavaliere ha le idee chiare e nel suo intervento su Rete 4 ha affrontato il tema della riforma della Giustizia. L'ex premier non ha usato giri di parole e ha messo nel mirino una parte della magistratura che in questi anni ha segnato e indirizzato la storia politica del Paese: "La giustizia così com'è oggi in Italia fa sì che non ci sia una vera e compiuta Democrazia. Dobbiamo fare una immediata e importante riforma della giustizia". Parole chiare quelle di Berlusconi che vanno a riaprire un tema caldissimo di questi ultimi tempi: la riforma del nostro sistema giudiziario. Più volte il Cavaliere è intervenuto su questo fronte e ha chiesto modifiche radicali che ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Silviolancia la scalata finale della campagna elettorale di Forza Italia collegandosi con Nicola Porro a Quarta Repubblica. Il Cavaliere ha le idee chiare e nel suo intervento su Rete 4 ha affrontato il tema della riforma della Giustizia. L'ex premier non ha usato giri di parole e ha messo nel mirino una parte della magistratura che in questi anni ha segnato e indirizzato la storia politica del Paese: "La giustizia così com'èin Italia fa sì che non ci sia una vera e compiuta. Dobbiamo fare una immediata e importante riforma della giustizia". Parole chiare quelle diche vanno a riaprire un tema caldissimo di questi ultimi tempi: la riforma del nostro sistema giudiziario. Più volte il Cavaliere è intervenuto su questo fronte e ha chiesto modifiche radicali che ...

