Covid-19, in arrivo i vaccini aggiornati anche alle varianti omicron 4 e 5 (Di martedì 13 settembre 2022) Il comitato per i medicinali umani dell’Ema ha espresso parere positivo al richiamo con il vaccino Comirnaty Original/omicron BA.4-5, che protegge anche dall'originale Sars-Cov-2 Leggi su wired (Di martedì 13 settembre 2022) Il comitato per i medicinali umani dell’Ema ha espresso parere positivo al richiamo con il vaccino Comirnaty Original/BA.4-5, che proteggedall'originale Sars-Cov-2

ItaliaStartUp_ : Covid-19, in arrivo i vaccini aggiornati anche alle varianti omicron 4 e 5 - Becmade : @braciolax @santre1977 a noi hanno addirittura cambiato gli orari perchè 'non c'è più il covid' io non so se ci arr… - BdeligioBruno : RT @LiberaInformaz: PER I FALSI VACCINI PER #COVID, IN ARRIVO IL COLPO DEL KO. Non hanno la conformazione funzionale dichiarata. E ora @ANM… - Serena85902760 : RT @LiberaInformaz: PER I FALSI VACCINI PER #COVID, IN ARRIVO IL COLPO DEL KO. Non hanno la conformazione funzionale dichiarata. E ora @ANM… - infoitsalute : In arrivo nuovi vaccini anti covid: per chi sono -