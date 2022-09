Collovati sicuro | Se Skriniar non vuole parlare di rinnovo è perché ha già scelto dove andare

TargatoCn.it

Fulvio, dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, difensore, dotato di ottima tecnica personale, ha vestito le maglie del Milan, dell'Inter, dell'Udinese, della Roma e del Genoa. ...Fulvio, dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, difensore, dotato di ottima tecnica personale, ha vestito le maglie del Milan, dell'Inter, dell'Udinese, della Roma e del Genoa. ... Frabosa Sottana: i campioni di Spagna '82 aprono il Galà della Castagna d'Oro 2022 Giancarlo Antognoni, Ivano Bordon, Fulvio Collovati e Francesco "Ciccio" Graziani ospiti della serata "A tu per tu" con Marino Bartoletti ...Giancarlo Antognoni, Ivano Bordon, Fulvio Collovati e Francesco "Ciccio" Graziani ospiti della serata "A tu per tu" con Marino Bartoletti a Frabosa Sottana ...