Caterina Balivo | partenza con i… baffi nel game “Lingo” su La7 | ecco il motivo

(Di martedì 13 settembre 2022)non finirà mai di stupirci. Per la prima puntata del nuovosu La7, dal titolo “” in onda nel preserale, ha indossato un paio difinti, presentandosi così al pubblico. Una specie di sosia di D’Artagnan in un elegante vestito da donna. Il? «A quest’ora ci sono tutti uomini in tv e quindi mi devo adeguare», ha detto la conduttrice reduce dal buon successo di “Help Ho un dubbio”, programma andato in onda quest’estate nella seconda serata di Rai2. «Una vera e propria sfida – ha proseguito lain avvio di “” – Sono su una rete diversa, La7, da quelle a cui sono abituata. Ho provato a camuffarmi da uomo ma mi risulta un po’ difficile». Per poi lanciare il messaggio più importante: «Ma nel 2022 facciamo ancora ...

Mamox__ : Stamattina voglio farvi incazzare presto presto. A @radiodeejay Caterina Balivo ha detto che di solito si sveglia a… - neXtquotidiano : La provocazione di Caterina #Balivo con i baffi: perché ha condotto così il suo quiz show #Lingo | VIDEO - infoitcultura : Caterina Balivo al timone di un nuovo programma su La7: 'Sarei ipocrita se dicessi che...' - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Caterina Balivo cerca la polemica e la trova, aprendo la prima puntata di “Lingo” con dei baffi finti - infoitcultura : Caterina Balivo, crisi con suo marito Brera? 'Corda tesa che può sempre spezzarsi' -

Presenti alla serata, presentata da, oltre alla stilista e a Isabeli Fontana, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l'Assessore al Turismo, Grandi Eventi e Moda Alessandro Onorato. ...non finirà mai di stupirci. Per la prima puntata del nuovo game su La7, dal titolo ' Lingo ' in onda nel preserale, ha indossato un paio di baffi finti, presentandosi così al pubblico. ...Si è presentata davanti alle telecamere di La7, in occasione della prima puntata del nuovo game show “Lingo – Parole in gioco”, in una veste differente rispetto a quella a cui ha sempre abituato i suo ...Gossip TV Caterina Balivo sbarca su La7 al timone del nuovo quiz Lingo – Parole in gioco. Momento d'oro per Caterina Balivo, che è pronta a debuttare su La7 al timone del nuovo quiz Lingo – Parole in ...