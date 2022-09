Uomini e Donne | il veto di Maria De Filippi sulle nozze di Biagio e Caterina

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 12 settembre 2022) La nuova stagione di, la cui prima puntata andrà in onda lunedì 19 settembre 2022 su Canale 5, comincerà col botto. In studio, infatti, sarà ospite una coppia che si è appena sposata e che è nata nel trono over appena due anni fa. Non solo, perché verranno mostrate in esclusiva le immagini della cerimonia. Di chi si tratta?2022/2023, tutto sulla nuova edizione: data d’inizio, tronisti e novità Quello della nuova stagione del talk-show diDesarà un inizio a dir poco scoppiettante, con tronisti dal carattere forte Nella prima puntata diin onda un matrimonio Lunedì scorso a Ortona, in ...