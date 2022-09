Sonia Bruganelli ironizza su Ilary Blasi e Francesco Totti poi sbotta contro un commentatore: “Io e Paolo Bonolis insieme per convenienza?” (Di lunedì 12 settembre 2022) Sulle pagine di cronaca rosa non si parla d’altro: Francesco Totti e Ilary Blasi. Dopo l’intervista del Pupone al Corriere della Sera (“Ilary ha svuotato le cassette di sicurezza, ci sono alcuni Rolex di grande valore”, ha detto tra le altre cose) e la replica dell’avvocato di Blasi, in tanti hanno commentato la vicenda. Tra questi, anche Sonia Bruganelli e suo marito Paolo Bonolis. Via Twitter, l’opinionista del Grande Fratello Vip ha ironizzato: “Dopo ‘la guerra dei Roses’ abbiamo ‘la guerra dei Rolex’ cit. Paolo Bonolis”. Quindi il commento di un utente: “Voi state insieme solo per convenienza, lo abbiamo capito tutti”. Della serie: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Sulle pagine di cronaca rosa non si parla d’altro:. Dopo l’intervista del Pupone al Corriere della Sera (“ha svuotato le cassette di sicurezza, ci sono alcuni Rolex di grande valore”, ha detto tra le altre cose) e la replica dell’avvocato di, in tanti hanno commentato la vicenda. Tra questi, anchee suo marito. Via Twitter, l’opinionista del Grande Fratello Vip hato: “Dopo ‘la guerra dei Roses’ abbiamo ‘la guerra dei Rolex’ cit.”. Quindi il commento di un utente: “Voi statesolo per, lo abbiamo capito tutti”. Della serie: ...

