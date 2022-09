"Se lo dite mi arrabbio": Allegri sbotta in tv, la frase che lo fa imbestialire (Di lunedì 12 settembre 2022) Massimiliano Allegri non ci sta, e dopo il gol del 3-2 annullato in casa contro la Salernitana dall'arbitro Mercenaro, è esploso ai microfoni di Dazn dopo la partita. Specie una volta sentito parlare in studio di ‘brutta Juve' nel primo tempo: "Molto brutta lo dite voi, abbiamo fatto 20 minuti buoni — ha detto il toscano — Le partite le guardate ma non le vedete, se no mi fate arrabbiare. Poi abbiamo preso gol e nel finale di primo tempo abbiamo sbagliato a prendere il 2-0. Ma abbiamo tirato in porta diverse volte, abbiamo avuto situazioni favorevoli. Nel secondo tempo è stata una buona partita". Allegri: “Mercoledì arriviamo con un umore diverso dalla sconfitta Nonostante le difficoltà, Allegri continua a guardare avanti con fiducia: "È un risultato che ci proietta a mercoledì (la sfida di Champions ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Massimilianonon ci sta, e dopo il gol del 3-2 annullato in casa contro la Salernitana dall'arbitro Mercenaro, è esploso ai microfoni di Dazn dopo la partita. Specie una volta sentito parlare in studio di ‘brutta Juve' nel primo tempo: "Molto brutta lovoi, abbiamo fatto 20 minuti buoni — ha detto il toscano — Le partite le guardate ma non le vedete, se no mi fate arrabbiare. Poi abbiamo preso gol e nel finale di primo tempo abbiamo sbagliato a prendere il 2-0. Ma abbiamo tirato in porta diverse volte, abbiamo avuto situazioni favorevoli. Nel secondo tempo è stata una buona partita".: “Mercoledì arriviamo con un umore diverso dalla sconfitta Nonostante le difficoltà,continua a guardare avanti con fiducia: "È un risultato che ci proietta a mercoledì (la sfida di Champions ...

angiuoniluigi : RT @fanpage: “Le partite le guardate ma non le vedete”, Allegri a fine partita #JuveSalernitana - lacittanews : 12 Settembre 2022 Massimiliano Allegri, contrariato per il risultato e il gol annullato a Milik in Juve-Salerni… - pccpla : RT @fanpage: “Le partite le guardate ma non le vedete”, Allegri a fine partita #JuveSalernitana - fanpage : “Le partite le guardate ma non le vedete”, Allegri a fine partita #JuveSalernitana - imnotmartiii : non dite che era meglio quello di prima sennò mi arrabbio, mi vengono i dubbi e lo rimetto -