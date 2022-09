Roma – Giannini (Lega): “Su raccolta differenziata Gualtieri peggio di raggi, piano rifiuti da rifare” (Di lunedì 12 settembre 2022) “Nei mesi immediatamente successivi alla messa in atto del tanto sbandierato piano straordinario di pulizia della Capitale ordinato da Roberto Gualtieri all’indomani dell’elezione a sindaco, il riciclo dei rifiuti è addirittura diminuito rispetto all’era raggi, a fronte però di un aumento del 5,2% dei reclami e soprattutto dei costi d’esercizio (+6,8 milioni). Un record negativo che riguarda i primi mesi dell’era Gualtieri e che per il primo cittadino e per il PD, partito a vocazione fortemente ambientalista, equivalgono a una vera e propria debacle“. Lo scrive in una nota il consigliere regionale della Lega Daniele Giannini commentando i dati diffusi dalla stampa riguardo al resoconto semestrale di Ama sul fronte rifiuti. “Come da direttive – prosegue ... Leggi su italiasera (Di lunedì 12 settembre 2022) “Nei mesi immediatamente successivi alla messa in atto del tanto sbandieratostraordinario di pulizia della Capitale ordinato da Robertoall’indomani dell’elezione a sindaco, il riciclo deiè addirittura diminuito rispetto all’era, a fronte però di un aumento del 5,2% dei reclami e soprattutto dei costi d’esercizio (+6,8 milioni). Un record negativo che riguarda i primi mesi dell’erae che per il primo cittadino e per il PD, partito a vocazione fortemente ambientalista, equivalgono a una vera e propria debacle“. Lo scrive in una nota il consigliere regionale dellaDanielecommentando i dati diffusi dalla stampa riguardo al resoconto semestrale di Ama sul fronte. “Come da direttive – prosegue ...

