Roma corsara a Empoli, 2-1 con i gol di Dybala e Abraham

Vittoria di carattere per la Roma di Mourinho, che non si disunisce di fronte a un avversario coriaceo e riesce a battere l'Empoli fuori casa per 2-1. Una grande prestazione in particolare di Dybala permette ai giallorossi di passare in vantaggio, proprio con un gran tiro dell'argentino, al 17' e di trovare il raddoppio con Abraham, su cross dello stesso Dybala, al 71', dopo il momentaneo pareggio di Bandinelli al 43'. Ininfluente l'errore dal dischetto di Pellegrini al 77': il capitano giallorosso colpisce in pieno la traversa. La Roma è chiamata al riscatto dopo il doppio ko in campionato e in Europa. Al 7' Dybala colpisce un palo dopo essersi avventato su una palla vagante a pochi metri dalla porta. L'Empoli non sta a guardare e anzi nei ...

