Roma, Abraham o Belotti? Mourinho scioglie i dubbi (Di lunedì 12 settembre 2022) Stasera la Roma giocherà ad Empoli per il posticipo della 6a giornata, Mourinho scioglie i dubbi sull'attaccante. Abraham o Belotti? Il portoghese non ha dubbi, anzi, sarà l'inglese a partire dal primo minuto con ogni probabilità. Rientrato dal piccolo fastidio che l'ha tenuto fuori in Europa League, tornerà in campo da titolare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

