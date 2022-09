Recensione Biomutant PS5 | mutazione next gen

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 12 settembre 2022) In questascopriamo insieme la versionegen (PS5) di, una versione più raffinata dell’odissea open world divertente e affascinante ma imperfettaè un action RPG di natura open world sviluppato da Experiment 101 e, pubblicato da THQ Nordic su PC, PlayStation 4 e Xbox One, lo scorso 25 maggio 2021 (qui trovate la nostracompleta). Quella che abbiamo provato è la versione-gen, per PlayStation 5. Per i possessori delle versioni della scorsa generazione, l’upgrade alle nuove console è gratuito. A distanza di poco più di un anno dal suo lancio originale, in quella che ormai adesso è la old gen,si presenta sulle nuove console, offrendo diverse modalità prestazionali e un colpo d’occhio migliorato ma, non ...