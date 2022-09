Programmi TV di stasera, lunedì 12 settembre 2022. Su Canale 5 la prima TV di Midway, Rai1 ripropone Ulisse sulla Regina (Di lunedì 12 settembre 2022) Midway - Mandy Moore e Ed Skrein Rai1, ore 21.25: Ulisse: Il Piacere della Scoperta: Elisabetta II – L’ultima grande Regina – Replica Divulgazione. Per ricordare la Regina Elisabetta II, deceduta l’8 settembre 2022 all’età di 96 anni, Rai 1 ripropone la puntata del programma di Alberto Angela realizzata in occasione del suo Giubileo di Platino. Un viaggio nel tempo che attraversa buona parte del ’900 e giunge fino ai nostri giorni, che racconta la lenta trasformazione dell’immagine della monarchia ad opera di Elisabetta nei decenni del suo regno, attraverso i principali fatti storici e familiari che hanno toccato la casa reale dei Windsor. Dallo scandalo per l’abdicazione dello zio Edoardo VIII, al fasto della cerimonia per l’incoronazione della ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 12 settembre 2022)- Mandy Moore e Ed Skrein, ore 21.25:: Il Piacere della Scoperta: Elisabetta II – L’ultima grande– Replica Divulgazione. Per ricordare laElisabetta II, deceduta l’8all’età di 96 anni, Rai 1la puntata del programma di Alberto Angela realizzata in occasione del suo Giubileo di Platino. Un viaggio nel tempo che attraversa buona parte del ’900 e giunge fino ai nostri giorni, che racconta la lenta trasformazione dell’immagine della monarchia ad opera di Elisabetta nei decenni del suo regno, attraverso i principali fatti storici e familiari che hanno toccato la casa reale dei Windsor. Dallo scandalo per l’abdicazione dello zio Edoardo VIII, al fasto della cerimonia per l’incoronazione della ...

