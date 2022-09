Pozzallo | sei migranti morti di fame e sete  a bordo di un barcone | tra loro tre bambini

LaStampa : Migranti: sei bambini, donne e adolescenti morti di sete su un barcone arrivato a Pozzallo - chiaraUNHCR : Sei rifugiati siriani fra cui bambini, donne e adolescenti hanno perso la vita in mare. Sono morti di sete, fame e… - lc71488535 : RT @SkyTG24: Migranti, Unhcr: sei morti per fame e sete su un barcone a Pozzallo, tra loro due bambini - Rom_Lisa : RT @LaStampa: Migranti: sei bambini, donne e adolescenti morti di sete su un barcone arrivato a Pozzallo - LaStampa : Migranti: sei bambini, donne e adolescenti morti di sete su un barcone arrivato a Pozzallo -

Il Fatto Quotidiano

... i loro corpi sono stati trovati su una barca, in mare da diversi giorni, arrivata questa mattina a. A confermare la notizia la rappresentante per l'Unhcr Chiara Cardoletti: "rifugiati ...Il gruppo proveniva dalla Siriamigranti tra cui tre bambini, sono stati trovati morti a bordo di un barcone approdato oggi a, in Sicilia. Ne ha dato notizia l'Unhcr, l'agenzia dell'Onu ... Migranti, sei rifugiati siriani muoiono di sete su un barcone a Pozzallo: tre sono bambini Ennesima tragedia su un barcone diretto verso l'Italia. Sei rifugiati siriani - due bambini di uno e due anni, un dodicenne e tre adulti - sono morti su un barcone, presumibilmente "di fame e di sete" ...La notizia data dall’Unhcr: erano con altre 290persone alla deriva da giorni e sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera. Il gruppo proveniva dalla Siria ...