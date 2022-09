Orlando cambia la strategia Pd e prepara già l'ammucchiata (Di lunedì 12 settembre 2022) Il ministro del Lavoro, visto che la strategia del "voto utile" del segretario Pd Enrico Letta non sta pagando, vuole mitigare il clima per provare di nuovo ad arrivare al governo anche perdendo Leggi su ilgiornale (Di lunedì 12 settembre 2022) Il ministro del Lavoro, visto che ladel "voto utile" del segretario Pd Enrico Letta non sta pagando, vuole mitigare il clima per provare di nuovo ad arrivare al governo anche perdendo

