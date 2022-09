"Non basta sanzionarlo": Giletti estremo contro l'arbitro di Juve-Salernitana (Di lunedì 12 settembre 2022) Un disastro clamoroso, quello di domenica sera alle battute finali di Juventus-Salernitana. Già, il gol annullato a Milik che avrebbe consegnato ai bianconeri una rocambolesca vittoria in rimonta all'ultimo respiro, dopo essere finiti sotto per 2-0 al termine del primo tempo. E invece, tutto il contrario: pareggio e "diluvio" di espulsioni, che peseranno, e parecchio, sulla Juve. Come se non bastasse, l'Aia oggi ha offerto una spiegazione, sconcertante, all'accaduto: il Var non aveva a disposizione le immagini che mostravano come Candreva tenesse i bianconeri in gioco, rendendo il gol assolutamente regolare. Le telecamere che lo riprendevano infatti erano ad uso esclusivo delle televisioni. Un disastro assoluto e che scuote dalle fondamenta il sistema-Var. E tra chi non tace, tra chi sfoga tutta la sua ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Un disastro clamoroso, quello di domenica sera alle battute finali dintus-. Già, il gol annullato a Milik che avrebbe consegnato ai bianconeri una rocambolesca vittoria in rimonta all'ultimo respiro, dopo essere finiti sotto per 2-0 al termine del primo tempo. E invece, tutto il contrario: pareggio e "diluvio" di espulsioni, che peseranno, e parecchio, sulla. Come se nonsse, l'Aia oggi ha offerto una spiegazione, sconcertante, all'accaduto: il Var non aveva a disposizione le immagini che mostravano come Candreva tenesse i bianconeri in gioco, rendendo il gol assolutamente regolare. Le telecamere che lo riprendevano infatti erano ad uso esclusivo delle televisioni. Un disastro assoluto e che scuote dalle fondamenta il sistema-Var. E tra chi non tace, tra chi sfoga tutta la sua ...

