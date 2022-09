Milan: Tonali a Lodi per il Sant'Angelo in D (Di lunedì 12 settembre 2022) Sandro Tonali è tornato a casa: ieri era sulle tribune del “Chiesa” per seguire la prima partita casalinga del Sant’Angelo... Leggi su calciomercato (Di lunedì 12 settembre 2022) Sandroè tornato a casa: ieri era sulle tribune del “Chiesa” per seguire la prima partita casalinga del...

Gazzetta_it : La prima pagina della Gazzetta di oggi: ?? TONALI AMORE MILAN Le notizie ?? - AntoVitiello : AC #Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Sandro #Tonali fino al 30 giugno 2027 - AntoVitiello : ?? Sandro #Tonali è appena arrivato in sede per rinnovare il contratto con il #Milan ??? fino al 2027 - Dalla_SerieA : Pagelle Samp-Milan: Kjaer torna, Tonali fatica, Leao rovina - - RynaRaptor : Milan Napoli Mike Kalulu Kjaer Tomori Dest Benna Tonali Alexis CDK Theo Oli G Per forza così @Pioli -