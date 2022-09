Mara Venier perde le staffe a Domenica In: il rimprovero in studio (Di lunedì 12 settembre 2022) L’11 settembre, su Rai 1, è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di Domenica In. Mara Venier, dopo un’estate di pausa, è tornata alla guida del suo amatissimo programma. Nonostante il grande entusiasmo, non sono mancati i momenti di imbarazzo. A un certo punto, infatti, ha interrotto l’intervista con Francesca Barra e Claudio Santamaria per rivolgere un rimprovero a una persona presente in studio. Domenica In, momenti di tensione in studio: Mara Venier va su tutte le furie Mara Venier non è famosa solo per il suo grande talento da conduttrice, ma anche per la simpatia e la disponibilità che l’hanno sempre caratterizzata. L’attesissima prima puntata di Domenica In ha ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 12 settembre 2022) L’11 settembre, su Rai 1, è andata in onda la prima puntata della nuova stagione diIn., dopo un’estate di pausa, è tornata alla guida del suo amatissimo programma. Nonostante il grande entusiasmo, non sono mancati i momenti di imbarazzo. A un certo punto, infatti, ha interrotto l’intervista con Francesca Barra e Claudio Santamaria per rivolgere una una persona presente inIn, momenti di tensione inva su tutte le furienon è famosa solo per il suo grande talento da conduttrice, ma anche per la simpatia e la disponibilità che l’hanno sempre caratterizzata. L’attesissima prima puntata diIn ha ...

Unf_Tweet : - marco_santoro_ : Ritorno in grande stile per Mara Venier che supera se stessa: prima puntata Domenica In al 17.9% (2.188.000) e 16.5… - TeleVisionaro : Mara Venier apre la nuova stagione con un gran bel risultato #DomenicaIn - tuttopuntotv : Mara Venier perde le staffe a Domenica In: il rimprovero in studio #DomenicaIn #maravenier #ziamara - Catapultato : Quando frequentavo la VENIER ero sempre stanco perché lei faceva sempre tutto di corsa, la chiamavo: LA MARA-TONA. -