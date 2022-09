Le due ruote fanno bene a chi soffre di autismo, Nuzzo: Dal prossimo Parlamento legge sulla mototerapia (Di lunedì 12 settembre 2022) “Il nuovo Parlamento si impegni a trasformare in proposta di legge la risoluzione sulla mototerapia, approvata lo scorso giugno in Commissione Affari Sociali alla Camera, che prevede una nuova metodologia riabilitativa e che utilizza la moto come attivatore emozionale, sensoriale, motorio, attentivo e cognitivo capace di spingere il soggetto con disturbi del neurosviluppo ad una relazione significativa. Questo progetto di ricerca sta portando grandissimi risultati in breve tempo ai bambini e ai ragazzi autistici. Da parte nostra c’è tutta la professionalità, la costanza e l’impegno. La classe politica faccia la sua parte”. Lo ha detto Luca Nuzzo, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, presidente dell’associazione no profit del settore sociosanitario “La mototerapia” ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 settembre 2022) “Il nuovosi impegni a trasformare in proposta dila risoluzione, approvata lo scorso giugno in Commissione Affari Sociali alla Camera, che prevede una nuova metodologia riabilitativa e che utilizza la moto come attivatore emozionale, sensoriale, motorio, attentivo e cognitivo capace di spingere il soggetto con disturbi del neurosviluppo ad una relazione significativa. Questo progetto di ricerca sta portando grandissimi risultati in breve tempo ai bambini e ai ragazzi autistici. Da parte nostra c’è tutta la professionalità, la costanza e l’impegno. La classe politica faccia la sua parte”. Lo ha detto Luca, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, presidente dell’associazione no profit del settore sociosanitario “La” ...

