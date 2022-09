Inter | Oaktree può rinegoziare il prestito dal 2024

Leggi su calcioefinanza

(Di lunedì 12 settembre 2022) L’si avvia a trascorrere un autunno piuttosto movimentato non solo in campo, ma anche sul fronte societario. L’obiettivo della famiglia Zhang è quello di trovare un socio di minoranza per il club nerazzurro, per cercare di alleggerire l’impegno di Suning soprattutto per quanto riguarda il tema deldida oltre 290 milioni L'articolo proviene da Calcio e Finanza.