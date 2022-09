Il nuovo sabato di Canale 5 a tutta soap prima di Verissimo: il palinsesto (Di lunedì 12 settembre 2022) C’è tanta, tanta curiosità in vista della prima puntata di Verissimo in onda questo sabato. Ci si aspetta una apertura di quelle da record di ascolti con una intervista di Silvia Toffanin a Ilary Blasi. Ma siamo davvero sicuri che si giocherà subito questa carta? Non è da escludere ma è anche possibile che alla fine l’ex moglie di Francesco Totti continui a seguire la via del silenzio. Quello che succederà, in ogni caso, lo scopriremo nel giro di un paio di giorni, visto che come sempre, le anticipazioni delle nuove puntate di Verissimo, arriveranno a metà settimana, quando scopriremo i nomi di tutti gli ospiti. Mentre aspettiamo di sapere come partirà Silvia Toffanin, possiamo dirvi, quando partirà e come cambia il sabato adesso che Verissimo torna in onda con il suo primo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 12 settembre 2022) C’è tanta, tanta curiosità in vista dellapuntata diin onda questo. Ci si aspetta una apertura di quelle da record di ascolti con una intervista di Silvia Toffanin a Ilary Blasi. Ma siamo davvero sicuri che si giocherà subito questa carta? Non è da escludere ma è anche possibile che alla fine l’ex moglie di Francesco Totti continui a seguire la via del silenzio. Quello che succederà, in ogni caso, lo scopriremo nel giro di un paio di giorni, visto che come sempre, le anticipazioni delle nuove puntate di, arriveranno a metà settimana, quando scopriremo i nomi di tutti gli ospiti. Mentre aspettiamo di sapere come partirà Silvia Toffanin, possiamo dirvi, quando partirà e come cambia iladesso chetorna in onda con il suo primo ...

