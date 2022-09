Empoli battuto in casa 1-2 dalla Roma Finisce in 10 uomini

(Di lunedì 12 settembre 2022) Per i giallorossi in rete Dybala al17' e Ab raham al 71', di Bandinelli al 43' il momentaneo pareggio dei padroni diL'articolo proviene da Firenze Post.

LaNotifica : Dybala illumina la Roma, Empoli battuto 2-1 - SMSNEWSOFFICIAL : SERIE A: Nel posticipo della sesta giornata la Roma ha battuto l’Empoli per 2-1 - messina_oggi : Dybala illumina la Roma, Empoli battuto 2-1EMPOLI (ITALPRESS) - La Roma torna al successo in campionato al termine… - nestquotidiano : Dybala illumina la Roma, Empoli battuto 2-1 -

ROMA - Dopo due sconfitte consecutive lontano da casa la Roma torna a vincere in trasferta contro l'. La squadra di José Mourinho hai toscani 2 - 1 grazie alle reti di Dybala e Abraham e sono saliti a 13 punti in classifica, a una sola distanza dalla vetta. Al termine del match ...Al 43', però, arriva improvviso il pareggio dell'con Bandinelli che sfrutta un bel suggerimento di Stojanovic. La doccia fredda non condiziona la Roma che riprende ad attaccare a testa bassa ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – La Roma batte 2-1 l’Empoli nel posticipo della sesta giornata di Serie A disputato allo stadio ‘Castellani’ della città toscana. Per i giallorossi in rete Dybal ...Un campione, un grande campione, ha incontrato una squadra vera e l’ha battuta. Dybala-Empoli è finita 2-1, con gol, palo e assist vincente dell’argentino. E’ stato così, col suo straordinario colpo d ...