Elezioni: Letta, 'Rdc serve ma cambiare politiche attive lavoro' (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Una misura per contrastare la povertà è fondamentale. Dovrà continuare per questa funzione, sulle politiche attive è necessario che cambi". Così Enrico Letta al confronto con Giorgia Meloni sul sito del Corriere sul reddito di cittadinanza. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Una misura per contrastare la povertà è fondamentale. Dovrà continuare per questa funzione, sulleè necessario che cambi". Così Enricoal confronto con Giorgia Meloni sul sito del Corriere sul reddito di cittadinanza.

petergomezblog : Elezioni, la diretta – Conte: “Sull’energia Draghi non ha ottenuto risultati in Ue, doveva battersi e non lo ha fat… - StefanoFeltri : Le grandi idee di Meloni: risolvere la questione del gas a livello nazionale da qui a marzo costa 3-4 miliardi dati… - Open_gol : Lo scambio con Calenda: «Ammazza che brutto, ti hanno rubato i cerchioni?» - fisco24_info : Elezioni, Meloni: 'Con il governo di centrodestra Italia con l'Occidente'. Letta: 'Vogliamo un'Italia che conta non… - biserka30048567 : RT @petergomezblog: Elezioni, la diretta – Conte: “Sull’energia Draghi non ha ottenuto risultati in Ue, doveva battersi e non lo ha fatto”.… -