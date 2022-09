“È troppo, ti sei vista?”. Bufera su Elettra Lamborghini, in modo hot proprio non è piaciuta (Di lunedì 12 settembre 2022) Per Elettra Lamborghini non c’è pace, infatti dopo aver rischiato grosso col marito Afrojack mentre si trovavano a bordo di un aereo, adesso è stata criticata aspramente per il suo look sfoggiato ai Tim Music Awards. Lei probabilmente pensava di dover ricevere unicamente complimenti, invece non è stato così. Per essere più precisi, c’è stata una vera e propria spaccatura sul web, con utenti che si congratulavano con l’ereditiera e altre persone che hanno invece puntato il dito contro il suo outfit. Dunque, Elettra Lamborghini è finita nel mirino per il suo look considerato troppo esagerato durante i Tim Music Awards presentati da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Parlando della disavventura, lei ha fatto sapere che i problemi sono iniziati quando hanno iniziato a scendere “cercando di schivare la ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 settembre 2022) Pernon c’è pace, infatti dopo aver rischiato grosso col marito Afrojack mentre si trovavano a bordo di un aereo, adesso è stata criticata aspramente per il suo look sfoggiato ai Tim Music Awards. Lei probabilmente pensava di dover ricevere unicamente complimenti, invece non è stato così. Per essere più precisi, c’è stata una vera e propria spaccatura sul web, con utenti che si congratulavano con l’ereditiera e altre persone che hanno invece puntato il dito contro il suo outfit. Dunque,è finita nel mirino per il suo look consideratoesagerato durante i Tim Music Awards presentati da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Parlando della disavventura, lei ha fatto sapere che i problemi sono iniziati quando hanno iniziato a scendere “cercando di schivare la ...

