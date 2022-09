Donare il sangue: gli appuntamenti dell’Avis ad Anzio e Nettuno (Di lunedì 12 settembre 2022) Anzio e Nettuno – “Il sangue è fondamentale per la vita di molti, può solo essere donato e non per sempre, inoltre non può essere conservato per molto tempo, pertanto c’è sempre bisogno di nuovi donatori periodici” – lo afferma l’Avis in una breve nota stampa. “L’AViS comunale di Anzio e Nettuno è attiva nell’avvicinare, educare ed accogliere donatori nuovi ed abituali, ogni mese organizziamo in media 3 raccolte sangue oltre a prenotare donazioni presso gli ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno ogni martedì-mercoledì-venerdì. Con una donazione di sangue intero, dedicando un po’ del proprio tempo, ognuno può salvare in media 3 vite. Inoltre si tiene controllo la propria salute grazie alle numerose analisi che si ricevono gratuitamente con ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 12 settembre 2022)– “Ilè fondamentale per la vita di molti, può solo essere donato e non per sempre, inoltre non può essere conservato per molto tempo, pertanto c’è sempre bisogno di nuovi donatori periodici” – lo afferma l’Avis in una breve nota stampa. “L’AViS comunale diè attiva nell’avvicinare, educare ed accogliere donatori nuovi ed abituali, ogni mese organizziamo in media 3 raccolteoltre a prenotare donazioni presso gli ospedali Riuniti diogni martedì-mercoledì-venerdì. Con una donazione diintero, dedicando un po’ del proprio tempo, ognuno può salvare in media 3 vite. Inoltre si tiene controllo la propria salute grazie alle numerose analisi che si ricevono gratuitamente con ...

