Coppa Davis 2022 | Volandri | “Siamo in casa | la responsabilità è maggiore”

Filippo Volandri, capitano dell'Italia, ha parlato a due giorni dall'esordio degli Azzurri nella fase a gironi della Coppa Davis 2022. Sinner e compagni dovranno vedersela con Croazia, Argentina e Svezia sul veloce indoor dell'Unipol Arena di Bologna. Queste le sensazioni di Volandri: "L'obiettivo numero uno è andare a Malaga. E' un onore e una responsabilità giocare in casa, i giocatori sanno che la responsabilità è maggiore. Finalmente la squadra è al completo. Avere dei giocatori forti che arrivano in fondo agli Slam è un privilegio. Certo, averli tutti al top non è facile. Ma sono contento di avere un gruppo unito. Sinner? Ha speso tantissimo, ha avuto un problemino alla caviglia contro Ivashka e l'ha sentito anche contro Alcaraz.

