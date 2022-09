Cisterna | rifacimento strisce blu in centro | divieti | chiusure e deviazioni fino al termine dei lavori

(Di lunedì 12 settembre 2022) In vista della riattivazione del servizio di parcheggio a pagamento in alcune aree delurbano, dal 15 al 19 settembre, e comunquealdell’intervento, si svolgeranno ididella segnaletica orizzontale (blu) a. Leggi anche:, il distributore automatico eroga la birra ‘fuori orario’: 10.000 euro di multa al gestore Viabilità temporanea per consentire iAl fine di garantire un regolare e sicuro svolgimento degli stessi nonché a tutela della pubblica incolumità, è stata emessa dal Comune diun’ordinanza che apporta delle modifiche temporanee alla regolamentazione della viabilità. Per limitare i possibili disagi ai ...

