Carlos Alcaraz vince lo US Open 2022 | montepremi e nuovo ranking

(Di lunedì 12 settembre 2022)è il campione dello US, quarto e ultimo slam stagionale che si disputa sul cemento newyorchese. Il tennista spagnolo ha conquistato il primo major della sua carriera all’età di 19 anni, diventando il nono teenager dell’Eraa riuscire nell’impresa. Decisiva la vittoria in finale ai danni di Casper Ruud, sconfitto con il punteggio di 6-4 2-6 7-6(1) 6-3 dopo 3h20? di gioco. LA CRONACA DELLA FINALE Dopo aver sconfitto Ruud in finale a Flushing Meadows,si è aggiudicato uncorrispondente a 2.608.203 euro, con 2000 punti delmaschile; in considerazione di ciò, il tennista spagnolo guadagna 3 posizioni in classifica e diventa ilnumero uno delAtp. Si ...

A giocarselo, nella finalissima degli Us Open, sarannoe Casper Ruud domenica, nella notte italiana che porta a lunedì.inoltre può scrivere la storia, diventando il primo Millennial a mettere uno Slam in bacheca (a livello maschile: nel mondo Wta ci sono già riuscite Bianca Andreescu e Iga Swiatek), ma ... Carlos Alcaraz tra allenamenti per la forza e la mente, dieta per i muscoli e... il Real Carlos Alcaraz sconfigge Casper Ruud in quattro lottatissimi set e scrive la storia del tennis: lo spagnolo vince gli US Open e diventa il più giovane numero uno di sempre ...Lo US Open 2022 è il torneo della consacrazione per Carlos Alcaraz. A New York, il tennista spagnolo batte in finale Casper Ruud ed in un colpo solo conquista sia il suo primo slam in carriera che il ...