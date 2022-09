Cade in montagna e si rompe una gamba: donna soccorsa con l’elicottero (Di lunedì 12 settembre 2022) Oneta. Cade in montagna e si frattura una gamba. È successo lunedì intorno alle 11.15 lungo un sentiero nel comune di Oneta, in Val Taleggio. Una donna di 61 anni stava camminando con un’altra persona lungo il sentiero che porta al santuario della Madonna del Frassino, nei pressi del Passo di Zambla. In fase di discesa però è scivolata e nella caduta ha riportato una sospetta frattura alla gamba. Allora hanno chiesto aiuto: la centrale ha attivato il Soccorso alpino e i Vigili del fuoco. Sul posto l’elisoccorso di Bergamo di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. Dopo la valutazione sanitaria, la donna è stata raggiunta, messa in sicurezza e portata in un punto adatto per essere recuperata con il verricello. Infine, è stata portata in ospedale. L’intervento è ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 12 settembre 2022) Oneta.ine si frattura una. È successo lunedì intorno alle 11.15 lungo un sentiero nel comune di Oneta, in Val Taleggio. Unadi 61 anni stava camminando con un’altra persona lungo il sentiero che porta al santuario della Madel Frassino, nei pressi del Passo di Zambla. In fase di discesa però è scivolata e nella caduta ha riportato una sospetta frattura alla. Allora hanno chiesto aiuto: la centrale ha attivato il Soccorso alpino e i Vigili del fuoco. Sul posto l’elisoccorso di Bergamo di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. Dopo la valutazione sanitaria, laè stata raggiunta, messa in sicurezza e portata in un punto adatto per essere recuperata con il verricello. Infine, è stata portata in ospedale. L’intervento è ...

