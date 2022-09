Allarme della Polizia postale: la nuova truffa WhatsApp è spietata e ti ruba tutto (Di lunedì 12 settembre 2022) C’è una nuova truffa via WhatsApp che sta circolando in queste ultime ore, e che ha come obiettivo quello di rubare account, dati personali e informazioni sensibili. truffa WhatsApp, 12/9/2022 – Computermagazine.itA lanciare l’Allarme, come riferisce il sito dell’agenzia Agi, è stata la Polizia postale, che attraverso le sue comunicazioni ha fatto sapere che “un numero sempre crescente di cittadini sta segnalando la ricezione sul proprio smartphone di messaggi del tipo ‘Ciao, ti ho inviato un codice per sbaglio, potresti rimandarmelo?’, apparentemente inoltrati da contatti presenti all’interno della propria rubrica”. Si tratta quindi di un classico raggiro che sfrutta la conoscenza del contatto, per convincere un ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 12 settembre 2022) C’è unaviache sta circolando in queste ultime ore, e che ha come obiettivo quello dire account, dati personali e informazioni sensibili., 12/9/2022 – Computermagazine.itA lanciare l’, come riferisce il sito dell’agenzia Agi, è stata la, che attraverso le sue comunicazioni ha fatto sapere che “un numero sempre crescente di cittadini sta segnalando la ricezione sul proprio smartphone di messaggi del tipo ‘Ciao, ti ho inviato un codice per sbaglio, potresti rimandarmelo?’, apparentemente inoltrati da contatti presenti all’internopropria rubrica”. Si tratta quindi di un classico raggiro che sfrutta la conoscenza del contatto, per convincere un ...

