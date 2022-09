Washington accelera sulla guerra per procura fatta combattere all’Ucraina

(Di domenica 11 settembre 2022) Con la visita del segretario di Stato americano Antony Blinken a Kiev questa settimana, sta proseguendo l’opera di colonizzazione mascherata degli Stati Uniti nei confronti dell’Ucraina, avviata nel 2014. Una visita non pianificata, la seconda di Blinken dopo l’inizio della “operazione speciale” russa, ma organizzata rapidamente dopo l’annuncio di un pacchetto di aiuti da 625 milioni di dollari da parte diche si aggiunge al budget di 2,2 miliardi destinati alla “sicurezza” di Kiev. La Casa Bianca tiene gli occhi puntaticontroffensiva lanciata da Zelensky nel sud del Paese, che si sta muovendo molto lentamente: Blinken ha commentato dicendo che è ancora troppo presto per valutare i risultati, ma stiamo vedendo un progresso chiaro e reale sul campo. Ha inoltre affermato che gli USA sono lieti di essere stati capaci di sostenere gli ...

InsideEVs Italia

Biden è stato un sostenitore di lunga data di Amtrak e ha viaggiato in treno da e per...affermato che un'interruzione delle ferrovie colpirebbe proprio mentre il raccolto autunnale......di Starr nel 1983 come giudice nella prestigiosa Corte d'Appello del circuito diD. C. ... Mondo Trumpcon i complotti, Biden è a corto di benzina Mattia Ferraresi I nemici Il crimine,... L'Europa accelera contro gli incentivi Usa alle auto elettriche