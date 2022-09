Vorrei dirti che…a Elisa Isoardi manca l’empatia e il coraggio di un salto nel nuovo (Di domenica 11 settembre 2022) Vorrei dirti che, il programma che ha debuttato oggi su Rai 2 con Elisa Isoardi ha riportato la conduttrice in tv dopo due anni di assenza. “Vediamo se mi ricordo ancora come si fa” dice la conduttrice tagliando le melanzane, e visto che in cucina c’è stata per lungo tempo, ti aspetti qualcosa di meglio. Ma la perdoniamo, non era lei del resto la chef. Quello che a Elisa Isoardi manca è una dote innata che non si conquista con anni sul campo. E che sia una professionista è certo ma passare dalla cucina de La prova del cuoco a Vorrei dirti che, non è semplice e tutti i limiti del caso si vedono. Quello che è sempre mancato a Elisa Isoardi, poco funzionale in questo senso anche nel ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 11 settembre 2022)che, il programma che ha debuttato oggi su Rai 2 conha riportato la conduttrice in tv dopo due anni di assenza. “Vediamo se mi ricordo ancora come si fa” dice la conduttrice tagliando le melanzane, e visto che in cucina c’è stata per lungo tempo, ti aspetti qualcosa di meglio. Ma la perdoniamo, non era lei del resto la chef. Quello che aè una dote innata che non si conquista con anni sul campo. E che sia una professionista è certo ma passare dalla cucina de La prova del cuoco ache, non è semplice e tutti i limiti del caso si vedono. Quello che è sempreto a, poco funzionale in questo senso anche nel ...

Corriere : Elisa Isoardi, Miss Italia tentata a 18 anni e la paura per quel tumore alla tiroide, 8 cose che non sapete - namuswife1422 : avrei così tanto da dirti, sei tutto, la mia forza, sei indispensabile. vorrei tanto abbracciarti namu, buon compl… - nomatter00__ : oggi è il tuo compleanno, vorrei riuscire a dirti tante cose, ma mi limiterò a poche. grazie, un semplice grazie, g… - sunshineelo4 : RT @KB_Nancy040687: E:Vorrei che potessimo tornare a quella notte nella fattoria. Non so se potrei cambiare qualcosa,ma vorrei sicuramente… - sushifreak__ : @whoosvic @urfavgirlcarmen @harrysgvitar vorrei dirti una cosa ma è meglio se la tengo per me che poi ti offendi -