TOP10 SETTIMANA: PSG-JUVE IN TESTA CON 5 MILIONI, SORPRENDE LA DAMA VELATA (Di domenica 11 settembre 2022) Nuovo appuntamento con TOP10, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più visti della prima serata. Passiamo in rassegna la SETTIMANA dal 4 al 10 settembre 2022. Il secondo numero di questa serie si apre con la partita di Champions League tra PSG e JUVEntus con 5 MILIONI di telespettatori. Al secondo posto c’è la prima delle due serate dei TIM Music Awards condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Chiude il podio La DAMA VELATA, una delle sorprese dell’estate. La fiction con Lino Guanciale e Miriam Leone ha registrato un buon seguito seppur sia una replica del 2015. Il pubblico vuole di nuovo drammoni d’amore o c’entra il periodo? Nelle 24 ore vince di poco Rai1 con il 16.84% di share, seguita da Canale 5 con il 16.53%. In prima serata Rai1 rimane leader – 17.35% vs ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 11 settembre 2022) Nuovo appuntamento con, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più visti della prima serata. Passiamo in rassegna ladal 4 al 10 settembre 2022. Il secondo numero di questa serie si apre con la partita di Champions League tra PSG entus con 5di telespettatori. Al secondo posto c’è la prima delle due serate dei TIM Music Awards condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Chiude il podio La, una delle sorprese dell’estate. La fiction con Lino Guanciale e Miriam Leone ha registrato un buon seguito seppur sia una replica del 2015. Il pubblico vuole di nuovo drammoni d’amore o c’entra il periodo? Nelle 24 ore vince di poco Rai1 con il 16.84% di share, seguita da Canale 5 con il 16.53%. In prima serata Rai1 rimane leader – 17.35% vs ...

bubinoblog : TOP10 SETTIMANA: PSG-JUVE IN TESTA CON 5 MILIONI, SORPRENDE LA DAMA VELATA - AllMusicItalia : Classifiche di vendita FIMI. Nella settimana 36 Lazza torna al primo posto con 'Sirio'. Debutto in Top 20, ma primo… - AllMusicItalia : Nella prima classifica radio EarOne di settembre spariscono i brani dell'estate. Primi i Pinguini Tattici Nucleari… - RadioAirplay_it : #airplay #chart i 10 singoli della settimana più ascoltati in #radio della settimana (Week 36.2022) •#1… - AllMusicItalia : Marco Mengoni e Gazzelle guadagnano il doppio platino nelle certificazioni FIMI. Arriva anche il disco d'oro per Lu… -